Путешествия 26 февраля 2024, 08:52 Отпуск в Турции для россиян подешевеет в несколько раз Цены на отдых в Турции для россиян снизятся в несколько раз Pxhere

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В 2024 году отдых в Турции для россиян подешевеет в несколько раз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Турецкие отельеры снизили цены на проживание на 20%. Чтобы вернуть утерянный уровень российского туристического потока, они еще опустят ценник.

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Окончательная стоимость отдыха в летний сезон будет известна в апреле. По данным канала, цены упадут еще на 25-30%.

Средняя стоимость восьми дней отдыха в Турции в 2022 году составляла 1064 евро. А в прошлом году этот ценник был в районе 879 евро с человека.

Ожидается, что в летнем сезоне 2024 года стоимость отдыха в республике составит 659,35-615,3 евро.

На фоне снижения цен в Турции путешествие в Египет подорожает. Средняя стоимость отдыха на одного человека там обойдется в 850 евро. Тариф «все включено» в пятизвездочном отеле составит 1600 долларов. В Объединенных Арабских Эмиратах люксовый отдых обойдется в 959 долларов.

Отдых на российском побережье в 2024 году вырастет в цене по сравнению с прошлым годом. Как сообщал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, подорожают Сочи, Дагестан и Геленджик.