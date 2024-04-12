Путешествия 12 апреля 2024, 01:31 «Откровенная дискриминация». Турецкая авиакомпания не пустила россиян на рейс АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику РИА «Новости»

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines без объяснения причин не пустила трех пассажиров из России на рейс в Мексику. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян РИА «Новости». В АТОР призвали российских туроператоров не отправлять туристов рейсами турецких авиакомпаний из-за их дискриминационных действий.

По словам Мурадяна, Turkish Airlines не пустили на рейс россиян, хотя у них был оплачен турпакет с билетами и подтвержденными бронями отелей. При этом туристам не выдали никаких официальных документов об отказе в посадке. В результате они остались без отпуска, который хотели провести в Канкуне. Мурадян заявил, то действия авиакомпании приобретают откровенно дискриминационный характер.

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«Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов. Особенно если учесть, что, к примеру, ни одна ближневосточная авиакомпания ничего подобного в отношении россиян себе не позволяет», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines начала не пускать россиян на рейсы в Южную Америку. Среди причин, которые озвучивает компания, — отсутствие багажа и «чистый» паспорт без виз.