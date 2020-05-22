Отдохнуть в лагере этим летом сможет только треть школьников
Об этом сообщил «Известиям» член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.
«Если учитывать, что в этом году откроется на 20–25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», — заявил он.
Министерство просвещения порекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля. Этот срок еще могут сдвинуть. Ожидается, что школьники смогут отдыхать без медицинских масок.
В Совете Федерации добавили, что рассматривают вариант тестирования отдыхающих на коронавирусную инфекцию, а также от родительских дней.
Директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина считает, что летние смены в лагерях могут и вовсе не состояться. Это связано с нехваткой медперсонала в регионах из-за эпидемии коронавируса.
Из-за пандемии российские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение с 15 марта. На днях Владимир Путин заявил, что система образования успешно справилась с этими трудностями.