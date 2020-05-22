Отдохнуть в лагере этим летом сможет только треть школьников

Поехать в летние лагеря смогут не больше трети российских школьников. Помимо этого смены будут сокращены до двух недель.

Об этом сообщил «Известиям» член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.

«Если учитывать, что в этом году откроется на 20–25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», — заявил он.

Министерство просвещения порекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля. Этот срок еще могут сдвинуть. Ожидается, что школьники смогут отдыхать без медицинских масок.

В Совете Федерации добавили, что рассматривают вариант тестирования отдыхающих на коронавирусную инфекцию, а также от родительских дней.

Директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина считает, что летние смены в лагерях могут и вовсе не состояться. Это связано с нехваткой медперсонала в регионах из-за эпидемии коронавируса.

Из-за пандемии российские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение с 15 марта. На днях Владимир Путин заявил, что система образования успешно справилась с этими трудностями.