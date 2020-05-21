«Выдержали эти испытания»: Путин оценил дистанционное обучение при коронавирусе

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания, и выдержали достойно», — заявил он.

Переход образовательных учреждений на дистанционный режим работы был трудным, отметил глава государства. Тем не менее это решение было верным, поскольку необходимо «защитить жизнь, здоровье, в данном случае детей, молодежи, учителей и преподавателей».

Несмотря на плюсы, дистанционная форма обучения не заменит живого общения учителя и школьника, уверен Путин. Онлайн-образование не вытеснит очное, традиционные школы и университеты не закроются. Важно помнить, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции нашего общества, напомнил российский лидер.

Отечественная система образования хорошо преодолела сложный период. В этом уверен ученый секретарь Института стратегии развития образования РАО Тигран Мариносян.

«Система образования показала, что она способна плавно, поэтапно переходить к дистанционной системе. Переход этот прошел без каких-либо эксцессов, его относительно нормально восприняли и педагоги, и учащиеся», — сказал он.

Сложности возникали, но это в порядке вещей в сложившейся ситуации, отметил эксперт.

Пока что неизвестно, какое место в будущем займет дистанционное обучение, заявил он.

«Потому что и педагогическая система, и дети, и учителя пока не готовы к такому резкому, контрастному переходу на дистанционное обучение. Пока что это — вопрос будущего, но не настоящего: мы не готовы ни психологически, ни технически, ни дидактически, потому что при дистанционном обучении меняется содержание образования и дидактические подходы», — добавил Мариносян.

С 15 марта на домашнее обучение перешли более 16,5 миллиона школьников и 2,5 миллиона студентов среднего профессионального образования.