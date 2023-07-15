Путешествия 15 июля 2023, 00:22 Эксперт назвал самые бюджетные зарубежные направления для российских туристов РСТ: самые бюджетные зарубежные направления для россиян — это Абхазия и Казахстан Freepik

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Самые недорогие зарубежные направления для отдыха у российских туристов — это Казахстан, Абхазия и Узбекистан. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Если считать Абхазию зарубежным направлением, то тогда это ближнее зарубежье (Казахстан и Узбекистан. — прим. ред.) и Абхазия», — сказал он.

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По его словам, вышеуказанные направления являются бюджетными и на них хороший спрос. Кроме того, в этих странах можно найти подходящий тур и обслуживание, исходя их своих финансовых возможностей.

Ранее тульский туроператор Юлия Лапшина заявила, что на данный момент цены на отдых продолжают расти, однако отдых в российском санатории выйдет дороже, чем путевка в Турцию. Единственной возможностью для экономии может стать автобусный тур в Краснодарский край.

По ее словам, самыми популярными направлениями по-прежнему являются Турция и Египет. Если рассматривать безвизовые поездки, то россияне могут отдохнуть на Кубе, Мальдивах, в Тунисе, ОАЭ, Китае, Таиланде и других государствах.