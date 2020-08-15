Опубликован топ-10 курортов Крыма для бархатного сезона

В десятку самых популярных мест отдыха в Крыму во время бархатного сезона вошли Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом Tvil.ru. Рейтинг был составлен по результатам бронирования жилья с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Большинство путешественников проведут на море 8-11 ночей и потратят на оплату проживания 1,7-3,2 тысячи рублей в сутки. Дороже всего — в Ялте и Мисхоре, дешевле — в Николаевске.

Отельный сервис предпочитают 70% туристов, квартиры — 19%, около 1% — дома и коттеджи.

Для проживания двух человек забронирована почти половина мест, каждое пятое — для отдыха с детьми. Остальные приезжие будут отдыхать в одиночку или компанией.

Начиная с августа начнет работу единая электронная система «Фортуна», которая начнет продавать туры в гостевые дома и мини-отели Крыма. Будут доступны скидки до 90% и круглогодичная возможность отдыха.