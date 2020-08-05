Туры в Крым станут круглогодичными и подешевеют на 90%

По условиям программы, при бронировании турист выберет регион или город, куда он хочет отправиться, уровень размещения, тип питания, продолжительность поездки и дату вылета. Адрес мини-отеля или гостевого дома, где его разместят, он узнает после подтверждения поездки. При этом турист может посетить сразу несколько городов в рамках одного тура, меняя отели.

«Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость», — заявила генеральный директор туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко. Она пояснила, что это позволит избавиться от необоснованного роста цен и удерживать их в рамках рынка.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что после введения этой системы малые отели смогут работать круглый год. Это обеспечит рабочие места и позволит появиться сфере сопутствующих услуг. Это будет выгодно и туристам, потому что цены для них будут приемлемыми.

Пока российские туристы не особо довольны заграничными турами. Купившие путевки до начала распространения коронавируса пожаловались на действия туроператоров. Вместо летней поездки им теперь предлагают ехать в отпуск не в сезон или меняют отели на более дорогие, требуя доплаты.