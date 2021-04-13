Онищенко предложил закрыть Турцию для россиян на все лето

Пассажирское авиасообщение с Турцией нужно продлить до конца лета. В стране тяжелая эпидемическая ситуация, поэтому от туристических поездок нужно отказаться. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Виталий Онищенко.

Он подчеркнул, что в Турции практически нет медицины и разрушена инфраструктура. При этом шанс заразиться коронавирусом там необычайно велик.

«Закрыть надо на все лето. У них медицины нет, все раздроблено», — заявил Онищенко.

Отдельно он призвал россиян самостоятельно отказаться от поездок в Турцию без привязки к тому, существует авиасообщение или нет.

«Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают», — заявил он.

По словам Онищенко, достаточно убедить россиян не ездить в Турцию, которая только наживается за счет туристов. За их деньги страна создает беспилотники и укрепляет собственную армию. При этом официальная Анкара до сих пор не признала Крым и намерена направлять вооружение на Украину.

Онищенко подчеркнул, что единственные, для кого нужно оставить полеты в Турцию доступными, — это представители бизнеса, которые помогут в восстановлении экономики.

В минувший понедельник, 12 апреля, Россия объявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией на срок с 15 апреля по 1 июня. Между Москвой и Стамбулом оставили только два регулярных рейса в неделю. Находящихся в данный момент на отдыхе российских туристов вернут домой вывозными рейсами.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что такое решение приняли после ухудшения эпидемической ситуации в обеих странах. Она отметила, что когда количество новых случаев заражения сократится, авиасообщение возобновят.

По оценке Ассоциации туроператоров России, путевки в Турцию на сроки введения ограничений авиасообщения забронировали более 500 тысяч россиян. Общая стоимость выкупленных туров составила более 32 миллиардов рублей.