Онищенко объяснил, как можно поддержать туризм в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал предложение члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева об увеличении количества отпускных дней для россиян с 28 до 35, сообщило РИА ФАН.

Как считает Онищенко, жители нашей страны и так очень много отдыхают. Это плохо отражается на экономике. Он напомнил, что между майскими праздниками объявлены нерабочие дни. Как считает депутат, сейчас важно поддерживать туристический бизнес.

«Нашему бизнесу, работающему в сегменте отдыха и туризма в России, нужно помогать, всячески его поощрять, но не теми способами, которые порой предлагаются. Первое, что нужно, — снизить цены на российском туристическом рынке», — отметил бывший главный санитарный врач РФ.

Парламентарий заметил, что в нашей стране очень дешево меняют билеты в закрытую Турцию на египетское направление. По словам депутата, таким образом Россия поощряет граждан «везти деньги за границу».

Ранее Онищенко объяснил, когда у жителей нашей страны может появиться коллективный иммунитет к коронавирусу.