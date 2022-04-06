Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили до 13 апреля

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны. Ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 13 апреля, сообщили на сайте службы.

Принимать самолеты пока не будут аэропорты 11 российских городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

В Росавиации отметили, что российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний посоветовали уточнять на их официальных сайтах.

Временное ограничение на полеты в аэропорты южной и центральной части РФ, введенное из-за спецоперации на Украине, продлевали уже несколько раз. В последний раз запрет пролонгировали до 7 апреля.