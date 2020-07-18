ОАЭ возглавили топ-3 самых популярных направлений для туристов на 2021 год
Карту самых востребованных мест составила крупнейшая туристическая компания Швейцарии Kuoni. Внимание на нее обратил портал Lonely Planet.
Свои выводы специалисты сделали, основываясь на запросах о будущем отпуске от пользователей из 131 страны.
В глобальном плане Объединенные Арабские Эмираты стали самым популярным направлением в следующем году. Второе место разделили Катар, Канада и США, на третьем месте — Египет.
Европейцы мечтают о Мальдивах, американцы и жители Канады — о Японии. Россияне стремятся поехать в Мексику. Самым популярным направлением для жителей Южной Америки стало Перу. Австралийцы предпочтут отдохнуть на островах Фиджи.
Сейчас туристы из РФ ринулись на крымские курорты. Многие запланировали посетить полуостров в июле и августе, а отели уже бронируют мест на сентябрь. Большие потоки путешественников помогут восстановить экономику Крыма.