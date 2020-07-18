ОАЭ возглавили топ-3 самых популярных направлений для туристов на 2021 год

В 2021 году ОАЭ предсказали возможный наплыв туристов. Это направление обещает стать самым популярным у путешественников. С ним посоревнуются Катар, Канада, США и Египет.

Карту самых востребованных мест составила крупнейшая туристическая компания Швейцарии Kuoni. Внимание на нее обратил портал Lonely Planet.

Свои выводы специалисты сделали, основываясь на запросах о будущем отпуске от пользователей из 131 страны.

Источник фото: Lonely Planet

В глобальном плане Объединенные Арабские Эмираты стали самым популярным направлением в следующем году. Второе место разделили Катар, Канада и США, на третьем месте — Египет.

Европейцы мечтают о Мальдивах, американцы и жители Канады — о Японии. Россияне стремятся поехать в Мексику. Самым популярным направлением для жителей Южной Америки стало Перу. Австралийцы предпочтут отдохнуть на островах Фиджи.

Сейчас туристы из РФ ринулись на крымские курорты. Многие запланировали посетить полуостров в июле и августе, а отели уже бронируют мест на сентябрь. Большие потоки путешественников помогут восстановить экономику Крыма.