Туристы устроили в Крыму «курортный аншлаг»

Небывалый ажиотаж среди туристов вызывают крымские курорты. Эксперты отметили повышенный спрос на отдых в Крыму в июле и августе, уже идет бронирование мест в отелях на сентябрь.

Большие потоки туристов помогут полуострову восстановить экономику, пострадавшую из-за пандемии коронавируса. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, все стремятся приблизиться к показателям прошлого года по приему отдыхающих.

«У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август», — сказал Константинов в эфире канала «Крым24». Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что загруженность отелей Крыма доходит до 100%, особенно на юге полуострова. При этом на август–сентябрь поступило еще больше заявок, чем на июль. Туристов интересует не только пляжный отдых, но также гастрономические, событийные, пешеходные, винные, круизные и другие туры по Крыму. С момента отмены ограничений только за 10 дней курорты полуострова посетили более 400 тысяч россиян.