Новый штамм «омикрон» не повлиял на предновогодние брони туристов

Выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса заставил туристов из России аннулировать или перенести поездки в страну. По массовым направлениям, наоборот, число броней растет в преддверии новогодних каникул.

Влияние «омикрон» на российских путешественников не оказал, заметил в беседе с газетой «Известия» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Ограничения из-за него вводят страны, с которыми границы уже были закрыты.

«И массовыми они тоже никогда не были. Только в ЮАР российские туроператоры имели право продавать туры — но это минимальный поток, который исчисляется лишь сотнями человек», — подчеркнул Горин.

Туры в ЮАР перебронируют на другие даты или направления или же возвращают туристам потраченные на путевки деньги. При этом туроператоры стараются пойти на встречу клиентам и вернуть полные суммы.

Отмен поездок в другие страны в РСТ не наблюдают. Если туристы решат отказаться от запланированного путешествия, их ждут определенные штрафы. Беспокойство вызывает, скорее, шумиха вокруг нового штамма, а не он сам.

В союзе добавили, что не ожидают веерного закрытия границ государствами. А по популярным направлениям продажи растут: впереди новогодние каникулы, поэтому люди заранее планируют отдых.

С возвращением российских туристов из ЮАР возникли сложности. Обратные вылеты авиаперевозчики отменили. А позволить себе вывозной рейс смогут не все путешественники.