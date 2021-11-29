Большие новости 29 ноября. Закрытые «омикроном» границы, кастрированных педофилов сочли опасными, Дорси уйдет из Twitter

Из Южной Америки отменили все перелеты из-за нового штамма «омикрон». Домой теперь не могут вернуться сотни туристов. Химическую кастрацию для педофилов сочли не лучшим выходом: гарантий, что человек больше не пойдет на преступление, никаких нет. Миллиардер Джек Дорси планирует покинуть созданную им компанию Twitter. На фоне новостей о возможном уходе главы Twitter его акции на предторгах подорожали на 11%. Об этих и других событиях понедельника, 29 ноября, — в дайджесте «360».

Застрявшие в Африке

Многие государства, в том числе и Россия, ограничили въезд людям из ЮАР и других стран Африки. Дело — в найденном в Ботсване новом штамме коронавируса. Он уже распространился на континенте и попал в Европу.

Рейсы из ЮАР массово отменяют, а сотни туристов не могут вернуться домой. В стране, уверяют застрявшие там люди, около 486 россиян.

Обязательный укол

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет иммунологи сочли необходимой мерой. Люди пожилого возраста зачастую страдают хроническими заболеваниями, а их иммунная система слабеет и медленнее реагирует на вирус.

Прививать население указанной возрастной категории будут в Приморье, Свердловской, Ленинградской, Пензенской, Нижегородской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Химия не выход

Закон о принудительной химической кастрации педофилов в Госдуме могут рассмотреть в 2022 году. За повторные преступления им хотят назначать пожизненное наказание, а максимальный возраст ребенка для признания его потерпевшим — увеличить.

Однако кастрированный педофил, считают медики, все равно опасен. Половая дисфункция не может гарантировать, что он не совершит какого-либо насилия только при психологическом желании.

Беспредел фанатов или провокация?

Во время футбольного матча ЦСКА — «Зенит», который состоялся на московской «ВЭБ Арене», задержали 408 болельщиков «армейцев». Причиной стали два фаера, зажженных на последних минутах встречи.

По мнению специалистов, случившееся вполне может оказаться провокацией для утверждения законопроекта о введении Fan ID — так называемых паспортов болельщиков. Спортивная общественность была против инициативы.

Twitter без Дорси

Глава и один из основателей популярной соцсети Twitter Джек Дорси может уйти со своей должности. Пока что официального подтверждения этому нет — отставку Дорси обсуждают на уровне слухов.

Тем не менее, на фоне новостей об уходе руководителя Twitter, акции компании росли в цене на предторгах на 11%. После открытия бирж ценные бумаги стоили порядка 49,84 доллара за штуку — еще на 5,88%.

Пандемия привела к тараканам

В Брянской больнице № 4 обосновались полчища тараканов. За два года медицинское учреждение ни разу не закрывали на санитарную обработку. Виновата во всем, заверили местные власти, пандемия.

Дезинфекцию поочередно проводили на разных этажах больницы, но тараканы перебегали с одного на другой. Само здание медицинского учреждения построили в 1975 году. Оно непрерывно и круглосуточно используется в качестве ковидного госпиталя.