Россиянам снова начнут возвращать часть денег за купленные путевки

В России стартует новый этап програмы «Туристический кешбэк». Он охватит вторую половину зимы и практически всю весну. Воспользоваться предложением можно с 18 января до 12 апреля 2022 года. Соответствующий приказ Ростуризма вступит в силу 18 января. Об этом напомнила «Парламентская газета».

Кешбэк составит 29% стоимости тура, однако он не может превышать 20 тысяч рублей. Для его получения поездка должна быть оплачена картой «Мир». В программе участвуют все регионы РФ, граждане могут отправиться на горнолыжные курорты, в культурно-познавательные поездки и на отдых в санатории.

Путешествие с кешбэком можно начинать уже с 18 января. При этом завершиться тур должен не позднее 30 апреля. Исключение касается круизов: сроки действия для них продлены с начала навигации по 1 июня. Еще один нюанс: получить кешбэк можно только при условии поздки и проживании в гостинице сроком от двух ночей.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, запущенная в 2020 году программа туристического кешбэка стала беспрецедентной по своей эффективности акцией, поддержавшей туристов, а вслед за ними и отрасль

В свою очередь, медики предупреждают россиян об осторожности при путешествиях во время пандемии коронвируса. По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженного врача России Владимира Круглого, сейчас не самое лучшее время для планирования поездок. По его мнению, путешествие лучше немного отложить. Однако если билет все же куплен, то во время отдыха следует соблюдать все меры предосторожности. Также путешественникам следует сделать прививку или пройти очередную ревакцинацию.

Ранее сообщалось о том, что сертификаты на школьный туризм появятся в Подмосковье в 2022 году.