Новогодние поездки многих россиян оказались дольше официальных каникул

Многие россияне прибавили к своим январским каникулам отпускные дни, чтобы как следует отдохнуть на праздники. И 57% новогодних поездок длились дольше официальных праздников, согласно исследованию, которое провел сервис «Яндекс.Путешествия».

Аналитики изучили данные по поиску и бронированию билетов и отелей и посмотрели, куда и на какой срок уезжали пользователи сервиса на Новый год. И примерно две трети поездок оказались дольше, чем официальные каникулы.

Россияне в основном продлевали каникулы, прибавляя к ним отпускные дни в декабре и январе. В среднем каникулы продлевали до двух недель. На такой срок россияне чаще всего уезжали в ОАЭ, на Кипр, в Венгрию, Египет и на Мальдивы.

Самыми популярными зарубежными направлениями на Новый год стали Ларнака, Мале, Будапешт, Минск и Шарм-эш-Шейх. Для поездок по России чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Те, кому в январе удалось отдохнуть более 20 дней, обычно выбирали Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию, среди конкретных направлений — Бангкок, Душанбе, Гоа, Бухара и Пхукет. В России на такой срок преобладали поездки в Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Чита, Ульяновск и Владикавказ.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют чаще путешествовать в 2022 году.