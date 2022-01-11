Большинство россиян планируют отправиться на отдых в Турцию в 2022 году

Опрос сервиса планирования поездок Ozon Travel показал, что около 82% россиян планируют чаще путешествовать в 2022 году. При этом 32% первым делом хотят отправиться в Турцию. Об этом написала «Газета.ru».

Также среди популярных стран, в которых хотели бы побывать россияне, отмечены Египет, Италия, Греция и Испания. Путешествовать по городам России собираются 73% опрошенных.

Потратить на билеты в оба конца россияне планируют не более 40 тысяч рублей. На заграничные путешествия респонденты готовы выделить 55 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос: «Куда бы вы поехали, если бы билет был бесплатным?», большая часть опрошенных назвала Турцию, Италию и Мальдивы.

Из опроса также стало ясно, что люди в возрасте 18-30 лет больше всего хотят посетить США, Южную Корею и Японию. Россияне старше 40 лет предпочитают полететь в Италию, Таиланд, Испанию, Турцию и Грецию. Люди в возрасте от 50 лет хотели бы посетить Мексику, Сейшелы и Швейцарию.