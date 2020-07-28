«Никто не намерен взвинчивать». Власти Кубани пообещали не повышать цены на отдых

Цены на отдых на Кубани не выросли и не будут этого делать в будущем. Власти региона заметили, что для этого нет никаких предпосылок. Краснодарский край заинтересован в привлечении большего числа туристов.

О ситуации в санатория и здравницах рассказала РИА «Новости» министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

«Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены», — сказала она, добавив, что власти не фиксируют повышение ценника.

По словам Балаевой, предпосылок для роста цен попросту нет. Сейчас главное — привлечь как можно больше туристов.

«Повышение цен в данном случае не лучшая стратегия», — подчеркнула министр.

За лето на Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов. На существенный приток отдыхающих регион надеется и в бархатный сезон. Балаева заметила, что по итогам первого месяца курорты Краснодарского края приняли более полумиллиона гостей.

«В сложившихся условиях мы оцениваем этот результат положительно. <…> По итогам трех летних месяцев планируем принять не менее семи миллионов гостей. Надеемся также на активный бархатный сезон», — заключила глава профильного ведомства.

Карантин на территории Кубани ввели 31 марта из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения стали постепенно снимать с середины мая. 1 июня снова открылись около 200 санаториев, работающих с медицинской лицензией. С 21-го числа заработали гостиницы и пансионаты.