«Никто не намерен взвинчивать». Власти Кубани пообещали не повышать цены на отдых
О ситуации в санатория и здравницах рассказала РИА «Новости» министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
«Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены», — сказала она, добавив, что власти не фиксируют повышение ценника.
По словам Балаевой, предпосылок для роста цен попросту нет. Сейчас главное — привлечь как можно больше туристов.
«Повышение цен в данном случае не лучшая стратегия», — подчеркнула министр.
За лето на Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов. На существенный приток отдыхающих регион надеется и в бархатный сезон. Балаева заметила, что по итогам первого месяца курорты Краснодарского края приняли более полумиллиона гостей.
«В сложившихся условиях мы оцениваем этот результат положительно. <…> По итогам трех летних месяцев планируем принять не менее семи миллионов гостей. Надеемся также на активный бархатный сезон», — заключила глава профильного ведомства.
Карантин на территории Кубани ввели 31 марта из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения стали постепенно снимать с середины мая. 1 июня снова открылись около 200 санаториев, работающих с медицинской лицензией. С 21-го числа заработали гостиницы и пансионаты.