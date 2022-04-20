«Немудрено влюбиться». Путин посоветовал уникальное место для путешествий

Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» посоветовал всем съездить на Камчатку, но признал, что нужно поработать над ее инфраструктурой. Трансляцию организовали «Известия».

«Она впечатляет, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», — сказал глава государства.

Заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» было организовано в Екатерининском зале Кремля. Открывая его, Владимир Путин напомнил, что организация существует уже четыре года и за это время миллионы людей присоединились к ее работе, в том числе единомышленники из 150 стран мира.

Отвечая на вопросы участников встречи, он также объяснил, что трагедия в Донбассе стала поводом к проведению спецоперации на Украине. Ее цель — сделать так, чтобы жизнь в регионе нормализовалась.