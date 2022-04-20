Путин: трагедия в Донбассе вынудила РФ начать спецоперацию на Украине

Трагедия в Донбассе «вынудила, заставила Россию» начать специальную операцию на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин 20 апреля. Об этом написал ТАСС.

«Россия будет действовать последовательно, добьемся, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась», — добавил глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что благодаря России в Донбассе наконец наступит мир.

«Так и будет», — подчеркнул президент.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что спецоперация России на Украине призвана прекратить мировое господство США. По словам министра, Соединенные Штаты регулярно нарушают международные договоренности, вмешиваются во внутреннюю и внешнюю политику других стран. Спецоперация стала поводом для роста ненависти Запада по отношению к России, считает Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 апреля сообщил, что операция идет по намеченному плану. На следующий день Лавров объявил о начале второй фазы спецоперации. Ее целью не является свержение украинского режима.