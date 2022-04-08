Названы страны, в которых россияне смогут побывать в 2022 году

В настоящее время российские туроператоры могут предложить соотечественникам для отдыха 12 стран. При этом отрасль продолжает работать над увеличением туристических программ. Об этом рассказали РИА «Новости» представители индустрии.

«У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), Сербию, Армению и Азербайджан на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах», — рассказали представители компании.

Там отметили, что после 9 апреля список доступных для поездок стран может увеличиться в связи со снятием действовавших со стороны РФ ковидных ограничений на посещение 52 стран мира. Однако данный процесс требует времени и серьезной проработки, поскольку зависит от ограничений, введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение — прямое или со стыковкой, пояснили в компании-туроператоре.

По словам специалистов отрасли, основной проблемой в настоящее время может стать поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка. Однако проблема уже решается.

«В частности, „Интурист“ уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании „Азимут“. Ведется восстановление собственной полетной программы и из других регионов вылета», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Компания Apex Tour сообщила, что с 29 апреля начнутся полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах Turkish Airlines. Вылеты можно будет осуществить из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга в Анталью, Бодрум и Даламан.

Стоимость туров на двоих в отель четыре звезды на неделю стартует от 91,5 тысячи рублей в Бодрум и от 102,1 тысячи рублей в Анталью.

Операторы рекомендуют туристам выбирать при поездке за границу пакет с максимальным набором услуг и типом питания «все включено», поскольку оплата дополнительных услуг российскими картами может оказаться затруднена или стать полностью невозможна.

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