«Сорочаны» признали самым популярным горнолыжным курортом Подмосковья

18 горнолыжных курортов работают в Московской области. В новогодние каникулы самым посещаемым из них стал комплекс «Сорочаны».

За прошедший зимний сезон 2021/22 горнолыжные курорты региона посетили более одного миллиона человек. Больше половины всех горнолыжников (почти 596 тысяч человек) приехали в «Сорочаны».

Спросом у жителей области и туристов также пользовались горнолыжный клуб Леонида Тягачева (130 тысяч человек), «Волен» и «Степаново» (свыше 67 тысяч человек) в Дмитровском округе. Еще 120 тысяч горнолыжников и сноубордистов отметили на курорте «Лисья гора» в городском округе Балашиха.

«Развитию туризма в Подмосковье в настоящее время уделяется большое внимание, и горнолыжные курорты являются одним из наиболее привлекательных комплексных туристических продуктов в Московской области. Турпоток на горнолыжные курорты региона ежегодно увеличивается. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы отдых в Подмосковье был комфортным и соответствовал всем стандартам. Поэтому ждем к нам не только жителей Москвы и Подмосковья, но и других регионов России», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

По данным агентства «Турстат», в зимние праздничные дни «Сорочаны» вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов для катания на сноуборде в РФ.