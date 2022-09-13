Девять стран прекратили выдавать туристические визы россиянам | 360°

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Девять стран прекратили выдавать туристические визы россиянам

АТОР: туристические визы для россиян прекратили выдавать девять стран Европы

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Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом вступила в силу в минувший понедельник, 12 сентября. Но некоторые страны уже прекратили прием документов от россиян для получения туристических виз. Ими стали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Словакия, Бельгия и Нидерланды, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей турфирм.

В список лояльных государств, которые продолжают оформление въездных виз и принимают документы на туристические поездки, вошли Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Но островное государство выдает только национальные визы, а не шенген.

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Участники рынка отметили, что сроки оформления визы значительно выросли. Особенно если речь идет о визовых центрах стран, которые сохранили выдачу въездных документов для туристов. Сейчас срок оформления может занять до полутора месяцев.

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Туристические компании посоветовали россиянам заняться оформлением туристических виз заранее с учетом новых факторов. Подавать документы лучше за три-четыре месяца до поездки. Тем более что визовый кодекс Евросоюза разрешает начать процедуру оформления виза за полгода до поездки.

Отмена соглашения об упрощенном визовом режиме пока привела только к повышению сбора при оформлении въездного документа. Она уже появилась на сайтах визовых центров некоторых стран. Но пока нет информации об изменении процесса в приеме документов для оформления визы.

По прогнозу специалистов, вместо мультишенгена россиянам начнут выдавать LTV-визы. Это долгосрочный документ, но его действие распространяется только на ту страну, которая его выдала. То есть если Франция выдала трехлетнюю LTV-визу, то въехать по ней можно только во Францию. В другие страны Шенгенского соглашения попасть нельзя.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель подчеркивал, что наличие туристического шенгена у россиянина не гарантирует въезда на территорию ЕС. По его словам, виза — это предварительное условие, для попадания в страну туристу нужно пройти пограничный контроль.

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