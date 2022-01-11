Названы способы обмана туристов в отелях Таиланда

Отдохнувшая в Таиланде россиянка раскрыла самые популярные способы обмана туристов, которыми пользуются в местных отелях. Система основана на фиктивных штрафах. Об этом девушка рассказала в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, при выезде из отеля постояльца могут оштрафовать за якобы имешую место кражу имущества. Как отметили в комментариях, часто сотрудники отелей специально забирают из номера стаканы, полотенца и посуду, а туристов в дальнейшем принуждают возместить «ущерб».

Россиянка советует освобождать номер при выезде заранее, а не «в последнюю минуту». Если человек опаздывает в аэропорт и его ждет такси, у него не будет времени открывать чемоданы и доказывать, что он ничего не брал.

«Судя по всему, на то и рассчитывают сотрудники: туристам проще отдать 30-50 долларов (около 2,2-3,7 тысячи рублей), чем спорить и платить за включенный счетчик такси или опоздать на рейс», — написала девушка.

Также она отметила, что сотрудники отеля могут выписать штраф за потерю карточки-ключа от номера, порчу имущества и курение. Кроме того, она рассказала про одну гостиницу, где запрещалось выбрасывать стелкянные бутылки из-под питьевой воды.

Ранее сообщалось, что пандемия и действующие на ее фоне сложности с путешествиями по миру дали толчок внутреннему туризму в России. Большой популярностью начал пользоваться Кавказ. Вместо отдыха в городах люди начали предпочитать проводить время на природе. На этом фоне начал активнее развиваться экотуризм с глэмпингами.