Пандемия пнула внутренний туризм. Какие необычные виды досуга появились в России

Пандемия и действующие на ее фоне сложности с путешествиями по миру дали толчок внутреннему туризму в России. Большой популярностью начал пользоваться Кавказ. Вместо отдыха в городах люди начали предпочитать проводить время на природе. На этом фоне начал активнее развиваться экотуризм с глэмпингами.

Лучше гор могут быть только горы

Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова в беседе с «360» отметила, что для отдыха в России, по ее мнению, можно советовать огромное количество городов. Некоторым из них просто пока не хватает пиара, причем незаслуженно.

«Что стало наиболее популярно у туристов? Адыгея, Домбай. Людей потянуло в горы, на Кавказ. Действительно, раньше более популярны были туры в Санкт-Петербург, Казань, Москву, [людям хотелось в] музеи. Но, возможно, сейчас есть какой-то страх лишний раз находиться в помещении с большим количеством людей», — рассказала она.

Туры по городам, по ее словам, очень сильно уступили поездкам на природу. «Очень популярными стали Карелия, Домбай, Адыгея, Эльбрус, Ингушетия, Чечня. Грозный — очень красивый город. Народу стало интересно кавказское направление», — перечислила специалист.

Бум внутреннего туризма, по ее оценке, пришелся на автобусные групповые туры, потому что с финансовой точки зрения это получается выгоднее самостоятельной поездки. Следом за высоким спросом улучшилось и качество предоставляемых услуг, подчеркнула Ракулова.

Гламурный кемпинг

По мнению главы Федерации спортивного туризма России и лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, в этой сфере есть еще много нерешенных вопросов, хотя пандемия действительно дала внутреннему туризму большой шанс.

Миронов отметил, что перспективы есть у авторских туров по отдаленным уголкам страны. Но препятствием становится нехватка инфраструктуры. Тему внутреннего туризма он обсудил с участниками отрасли.

В ходе онлайн-встречи сооснователь сети глэмпингов «Под небом» Сергей Петров рассказал, что отчасти проблему инфраструктуры и сервиса решает развитие такого направления, как глэмпинг (от английского «гламурный кемпинг»).

Это формат позволяет совместить отдых на природе с комфортом хорошего отеля. Люди могут жить в необычных номерах в виде сафари-тентов. Их можно быстро развернуть — еще один плюс такого формата. По словам Петрова, предприниматели видят перспективу развития таких проектов в самых красивых природных местах страны.

На природе, но с душем и электричеством

Экотуризм с глэмпингом уже активно развивается в Московской области. Для размещения можно выбрать просторные палатки, юрты, сферы и даже домики на деревьях. Во всех есть электричество, горячая вода, мягкие кровати. Еду для отдыхающих готовят сотрудники.

То есть туристы могут полноценно отдыхать на природе и не думать о том, как развести костер, где взять воду, как принять душ. Для многих именно такие бытовые моменты становятся препятствием для выезда за город.

Лучшим «Кемпингом (глэмпингом) года» в Подмосковье стал глэмпинг в Пушкинском городском округе. Но он не единственное популярное место с таким видом отдыха. Летом портал welcome.mosreg.ru составил топ самых популярных и необычных глэмпингов Московской области.