Названы самые популярные направления у россиян на Новый год

Стало известно, в какие города и страны россияне собрались на новогодние праздники. Внутри страны лидируют Москва и Санкт-Петербург, среди зарубежных направлений — Турция и Армения. Об этом со ссылкой на исследованиe OneTwoTrip написал RT.

Россияне купили больше всего авиабилетов на новогодние праздники в Москву, Петербург и Сочи. Также в десятку вошли Краснодар, Минеральные Воды, Уфа, Калининград, Казань, Екатеринбург и Симферополь.

Первое место среди зарубежных направлений заняла Турция. Далее расположились Армения, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Белоруссия, Таджикистан и Грузия.

Что касается железнодорожных билетов, то и здесь внутри страны лидирует Москва. Петербург на втором месте, тройку замыкает Нижний Новгород. В топ-10 также Казань, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов и Краснодар.

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