Россиянам рассказали, как сэкономить на подарках к Новому году

Успеть купить новогодние подарки родным и близким и при этом сэкономить помогут предпраздничные распродажи. Об этом в беседе с «360» рассказал финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

«Сейчас многие магазины делают распродажи. Я бы рекомендовал прошерстить те предложения, которые есть на рынке. Иногда бывают хорошие вещи с дисконтом 20-40%. Тем, у кого есть сложности с финансами, стоит обратить на это внимание в первую очередь», — пояснил эксперт.

По словам Герасимова, за рубежом предновогодние распродажи — это достаточно популярная вещь. В России же люди зачастую покупают подарки чуть ли не 31 декабря, поэтому и переплачивают.

«К Новому году все становится дороже и дороже, инфляция растет, это сказывается на самых ходовых вещах. Есть разные „индексы оливье“, которые каждый год пересчитывают стоимость продуктов, из которых этот салат можно сделать», — сказал финансист.

По мнению эксперта, озаботится вопросом новогодних подарков надо заранее.

«В первую очередь, я бы советовал заранее купить, чем в итоге кому-то подарить, а кому-то нет. И еще важно определиться, хотите ли вы сделать большой подарок одному важному для вас человеку или много маленьких презентов всем знакомым. Я бы предложил между этими двумя вариантами найти баланс», — подчеркнул Герасимов.

Также он дал один совет на будущее, рассказав историю своей подруги.

«Моя подруга рассказала, что несколько лет назад за 100 дней до Нового года она начала каждый день откладывать по сто рублей на будущие подарки. Так можно накопить на подарки к любому празднику. Эта методика, которая поможет вопрос покупки подарков превратить из хаоса в систему — она мне нравится. Люди у нас часто все делают в последний момент, а лучше заранее об этом позаботиться», — резюмировал Алексей Герасимов.