Названы самые популярные направления на поезде из Москвы

Этим летом самыми популярными направлениями на поезде из Москвы стали Санкт-Петербург и Анапа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Туту.ру».

Самое больше количество железнодорожных поездок совершается между Москвой и Петербургом. Средняя цена билета составляет 3,4 тысячи рублей.

Вторую строчку занял маршрут из Москвы в Анапу. Пассажиры платят за поездку только в одну сторону свыше 4,7 тысячи рублей.

Закрывает топ-3 среди самых востребованных направлений маршрут Москва — Нижний Новгород. Москвичи часто отправляются на поездах до Симферополя, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Воронежа и Казани.

Наибольшим спросом среди зарубежных направлений пользуются поездки в Минск, Брест и другие города Белоруссии. Также путешественники часто покупают билеты на поезд из Москвы в абхазские Сухум и Гагру.

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