Новые форматы экскурсий по Коломне запустят в августе

Центральная пригородная пассажирская компания разработала еще три экскурсии по Коломне. Это детский, пешеходный и гастрономический туры. По промокоду «Коломнастарт» гости города смогут получить скидку 5% на все программы.

Детская экскурсия «Путешествие Коломчонка» расскажет о работе трамваев в игровой форме. Ребята узнают о работе касс и компостера, найдут сокровища старого города и разгадают тайны медовуши. Гид объяснит, как фразеологизм «метр с кепкой» связан с трамваем, проведет квест по кремлю и покажет уникальные места города.

На пешеходной экскурсии туристы познакомятся со старинной архитектурой и городскими легендами, а затем посетят калачную. Там расскажут об изготовлении лакомства и покажут театрализованный рассказ об этой выпечке.

В ходе гастрономического тура гости города посетят пастильные музейные дворики, попробуют свежеиспеченные калачи с чаем, узнают о работе старинного кондитерского цеха и отдохнут на чаепитии с конфетами.

Подробнее о программах можно узнать на сайте поехали-посмотрим.рф.

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