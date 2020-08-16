Названы самые популярные направления для полетов на выходные

Среди клиентов компании доля броней авиабилетов с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье или понедельник выросла, несмотря на пандемию коронавируса. Если в июле 2019 года полеты на выходные бронировали 6,3% пользователей, то сейчас — 8,4%.

При этом в среднем билеты на уикенд обошлись туристам дешевле, чем при поездке на более длительное время. В июле 2020 года один билет на выходные стоил 6694 рубля, а при полетах на полноценные каникулы — 7791 рубль.

Чаще всего на выходные выбираются туристы 30–35 лет, затем следует группа 25–30-летних. Только каждый седьмой (14%) летает на уикенд вместе с детьми.

Ранее эксперты назвали самый лучший день недели для того, чтобы сэкономить на авиабилетах. Оказалось, что, вылетая в пятницу вместо воскресенья, есть шанс заплатить на 20% меньше. Также важно выбрать аэропорты отправления и прибытия, чтобы добираться до них было не слишком долго и дорого.