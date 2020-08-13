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    13 августа 2020, 10:58

    Эксперты назвали самый выгодный день недели для покупки авиабилетов

    Эля Данилюк

    Специалисты туристического агрегатора Skyscanner рассказали, как сэкономить на покупке билетов на самолет и на что обратить внимание. Оказывается, стоимость зависит от дня недели.
    Эксперты назвали самый выгодный день недели для покупки авиабилетов

    Лучший день для начала путешествия — пятница.

    «Вылетая в пятницу вместо воскресенья, вы в среднем сэкономите 21%. На дорогих рейсах это стоимость дополнительной ночи в отеле или дополнительного багажа», — цитирует слова экспертов Daily Express.

    Также, если вы хотите сэкономить, важно правильно выбрать аэропорты отправления и прибытия. Но нужно учитывать, где они находятся, чтобы можно было удобно добираться до отеля и достопримечательностей.

    Еще один лайфхак — не покупать у одной и той же авиакомпании билеты в обе стороны. Часто бывает, что у разных фирм рейсы выходят дешевле.

    Ранее «Известия» рассказали, как россияне могут вернуть деньги за не состоявшийся из-за коронавируса полет. Нужно либо оформить ваучер, либо дождаться трех лет с момента покупки билета.

    Новости SMI.FM