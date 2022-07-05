Названы самые популярные города России для путешествий на поезде

В первые шесть месяцев 2022 года самыми популярными железнодорожными направлениями стали Москва — Санкт-Петербург, и Москва — Нижний Новгород.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Туту.ру.

Лидером по числу поездок стало направление из столицы в Санкт-Петербург. На этот железнодорожный маршрут покупался примерно каждый десятый билет.

Второе место по популярности завоевало направление Москва — Нижний Новгород.

Следом идут два южных направления: Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер. У россиян они особенно востребованы в условиях закрытия аэропорта в столице Кубани.

В первую десятку самых популярных направлений по итогам первого полугодия вошли железнодорожные направления Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Тула, Москва — Ярославль, Москва — Брянск и Москва — Владимир. Среди москвичей, как указывается в материале, популярны города, добраться до которых можно всего за несколько часов. Это удобно для поездки в выходные.

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