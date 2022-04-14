Названы самые популярные российские города среди туристов

Сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, какие города планируют посетить россияне этой весной. Об этом сообщил RT.

По данным сайта «Дни.ру», 63% опрошенных выбрали Сочи — это самый популярный ответ. Еще 56% отметили Санкт-Петербург, 45% — Калининград, 39% — Москву.

27% участников хотят посетить Казань, 23% — Екатеринбург.

Всего в опросе проголосовали более трех тысяч человек старше 18 лет из разных регионов страны.

Выбор локации для отдыха на майских праздниках у россиян в этом году уже, чем обычно, однако несколько вариантов есть. О них рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.