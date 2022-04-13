Россиянам рассказали, куда можно поехать на майские праздники

Выбор локации для отдыха на майских праздниках у россиян в этом году уже, чем обычно, однако несколько вариантов есть. О них «ФедералПресс» рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.

«По России каких-либо особых ограничений нет. Пока есть по южному региону — по перелету, но, думаю, в ближайшее время эти ограничения будут сняты», — сказал он.

Что касается других стран, для жителей России открыты Турция и ОАЭ. Также можно отдохнуть на Мальдивах — но с ними нет прямого авиасообщения.

«Да, есть еще Египет, но с точки зрения массовости Турция по возможностям и гарантиям занимает все-таки львиную долю этого рынка», — заключил Бобылев.