Названы самые бюджетные варианты для авиапутешествий на 8 Марта

Недорого слетать на ближайшие длинные праздники можно в Санкт-Петербург, Воронеж, Симферополь, Екатеринбург и еще в шесть городов. Об этом сообщил сервис OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали данные бронирования авиабилетов и выяснили, что слетать на праздники за 15 тысяч рублей можно в 10 российских городов.

На первом месте стоит Санкт-Петербург. Стоимость билета на самолет из Москвы в обе стороны обойдется в среднем 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, со стоимостью авиабилета в районе четырех тысяч рублей. На 900 рублей дороже оказался билет в Екатеринбург.

Перелет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды обойдется путешественникам в 5-10тысяч рублей. Билеты в Калининград будут стоить как минимум 10,3 тысячи рублей. Чтобы долететь до Симферополя и Сочи, на дорогу нужно будет потратить 12 и 14 тысяч рублей соответственно.

Ранее директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина предупредил россиян, что к 8 Марта стоимость цветов в России может подняться на 35%. Цены, по ее мнению, идут вверх, когда на рынке начинается ажиотаж.