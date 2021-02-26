Специалисты предупредили о рекордном подорожании цветов к 8 Марта

К 8 Марта стоимость цветов в России может подняться на 35%. Об этом в эфире радиостанции Business FM предупредила директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

По ее словам, накануне праздника цены вырастают на 20%, но в этом году цветочники ожидают «невиданный ажиотаж».

«Мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат», — отметила Чарышкина.

Основной поставщик цветов на мировой рынок — Нидерланды. В 2020 году из-за пандемии резко упал спрос. В итоге в стране, для которой цветы — одна из основных статей экспорта, уничтожили миллионы тонн растений. К этому стоит приплюсовать ковидные ограничения, из-за которых начались сложности с поставками.

Когда товара может не хватить, на рынке начинается ажиотаж. Тогда цены идут вверх.

Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков добавил, что цветы уже подорожали, написало ИА НСН. Рост цен связан с трудностями при доставке цветов из-за закрытых границ, а также желанием производителей и продавцов «отбить потери» во время пандемии.