Названы российские города, перелеты в которые подешевели сильнее всего

Специалисты сервиса Туту.ру назвали маршруты, билеты на которые подешевели в последний месяц лета. Из 200 направлений они выбрали самые популярные, сообщило РИА «Новости».

На рейс Москва — Анадырь билеты подешевели до 54% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелет из Южно-Сахалинска до Благовещенска снизился на 49%. Москвичам на 40% дешевле обойдется поездка в Ханты-Мансийск.

В августе также упали билеты на рейсы Чита — Хабаровск, Нижний Новгород — Мурманск, Москва — Якутск. Стоимость билетов снизилась на треть. На четверть подешевел перелет из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, из Красноярска в Иркутск.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине на юге России закрыли аэропорты. Из-за этого увеличился пассажиропоток на железной дороге. По данным Минтранса России, только в июле на курорты Крыма, Кубани и Ставропольского края отправились 2,9 миллиона человек.