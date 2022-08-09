Пассажироперевозки по железной дороге на курорты юга России в июле выросли на четверть

Пассажироперевозки в июле 2022 года по железнодорожной сети в южном направлении увеличились на четверть и достигли 2,9 миллиона пассажиров. Среди самых популярных направлений у туристов стали Адлер, Анапа, Новороссийск и Кисловодск, заявили в Минтрансе РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что в июле 2022 года отдыхающим из разных регионов России в направлении курортов Кубани и Северного Кавказа 2 было предложено свыше 3,15 миллиона мест, что почти на 6% превышает показатель прошлого года. В пик лета Крымский полуостров, благодаря железнодорожному транспорту посетили 544 тысяч туристов, что на 75% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что «Гранд сервис экспресс» в августе 2022 года планирует увеличить пассажироперевозки в сторону Крымского полуострова на 10% по отношению к прошлому месяцу этого года.

Путешественников переведут на систему бронирования авиабилетов с российским программным обеспечением. Правительство РФ уточнило требования к отечественной системе бронирования проездных документов.