Названы популярные среди россиян направления для осеннего отдыха

Аналитики сайта OneTwoTrip составили список самых популярных среди россиян направлений для отдыха в сентябре и октябре. Об этом написал RT.

В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петрбург и Сочи. Чуть менее популярными направлениями стали Калининград и Симферополь. Часть россиян осенью собираются поехать в Минеральные воды, Казань, Уфу и Анапу.

В компании рассказали, что подавляющее большинство (а именно — 93,6%) всех авиазаказов с вылетом в бархатный сезон оформлено по России. Что касается заграничных направлений, набольшим спросом пользуются Турция, Армения, Греция, Кипр и Черногория.

Средняя стоимость авиабилета с вылетом в сентябре–октябре составляет пять тысяч рублей — это примерно на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Кстати, вскоре в России могут создать специальные туристические маршруты, ориентированные на пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках развития социального туризма. Такое решение связано с тем, что за последние годы количество пожилых путешественников в России выросло в два раза.