Туристические маршруты для пенсионеров и инвалидов задумали создать в России

Специальные маршруты для пожилых россиян и инвалидов могут появиться в России в рамках развития социального туризма. Рекомендация об их создании вошла в проект, принятый участниками форума социальных инноваций регионов.

В проект включили меры по разработке особых туристических маршрутов и льготных условий предоставления услуг для этих категорий граждан, сообщила «Парламентская газета».

Вопрос об этом стал особенно актуальным на фоне того, что количество пенсионеров-путешественников в России за последние пять лет выросло в два раза. Самыми популярными направлениями у людей старше 60 лет стали Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Анапа и Санкт-Петербург. У людей с ограниченными возможностями в лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

По словам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, инфраструктура инклюзивного туризма развивается и в других регионах, в том числе в Красноярском крае, Белгородской, Свердловской областях, Удмуртии.

Участники форума отметили, что турпутевки для пенсионеров и инвалидов должны предоставляться на льготных условиях.

«Важно наполнить понятие социального или инклюзивного туризма деньгами. Например, кешбэк для них мог бы быть не 20, а скажем 50 или 75% от стоимости путевки», — пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что при этом важно учитывать и интересы бизнеса, а не спускать сверху директивы снизить цены.

Проект рекомендаций форума будет официально утвержден до конца этой недели, а после направлен в регионы и профильные министерства.