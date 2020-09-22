Названы недорогие направления для полетов по России в октябре

Дешевле всего перелеты из российской столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга. За тысячу рублей из Москвы можно слетать в Воронеж и Калугу.

Перелет из Санкт-Петербурга в Москву обойдется в 1200 рублей. В Ярославль можно добраться за 1500 рублей. На 500 рублей дороже стоят билеты в Уфу, Казань, Чебоксары, Элисту, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Киров, Калининград и Курган.

Билеты на рейс Москва — Сочи можно будет купить за 1600 рублей, а за 1800 из южного города можно улететь в Ростов-на-Дону, за 1900 рублей — в Краснодар и Ставрополь.

Выгоден будет авиаперелет из Краснодара в Минеральные Воды или Астрахань. За билет придется отдать всего 900 рублей. По данным аналитиков, дешевые билеты также из Екатеринбурга в Нижний Новгород, Волгоград, Саратов. Они обойдутся в 1300 рублей.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать билеты в Минск, Бишкек, Нур-Султан и Сеул.