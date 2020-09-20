«Аэрофлот» начал продажу билетов в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан

«Аэрофлот» своем сайте начал продажи авиабилетов из Москвы в столицы Киргизии (Бишкек), Белоруссии (Минск), Казахстана (Нур-Султан) и Южной Кореи (Сеул).

Из данных системы бронирования перевозчика следует, что рейсы в Бишкек возобновятся с 23 сентября. Они будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. «Аэрофлот» начинает летать в Минск 26 сентября, по субботам.

Полеты в столицу Казахстана начнутся 27 сентября. По маршруту Москва — Нур-Султан самолеты будут летать по воскресеньям. Начиная с 1 октября доступны билеты на рейсы в Сеул. Они также будут следовать раз в неделю, но по четвергам.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Въезд в Россию для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии через воздушные пункты пропуска разрешен с 21 сентября. Авиасообщение с Южной Корей возобновится 27 сентября. Посетить Россию теперь могут граждане указанных стран и те, кто имеет там вид на жительство.