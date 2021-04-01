Названы документы для въезда россиян в Хорватию

Россияне с 1 апреля могут въезжать в Хорватию с документами, подтверждающими, что они не являются распространителями коронавируса. Для этого на границе нужно предоставить подтверждающий документ. Об этом в беседе с изданием «Вестник АТОР» рассказал глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.

Он отметил, что для пересечения границы достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Сдача биоматериала должна пройти не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну.

Можно предъявить результаты экспресс-теста на антигены. Но это правило действует только на тесты, которые утверждены в Евросоюзе. Проверку нужно пройти также за двое суток до въезда в Хорватию. Если гость въезжает в страну на длительный срок, то на 10-й день пребывания ему необходимо пройти повторный экспресс-тест на антигены к коронавирусу.

С 1 апреля въехать в Хорватию можно и без тестов, просто предъявив сертификат о вакцинации от коронавируса. Страна признает все препараты, включая российский «Спутник V». Но в этом случае есть условие. С момента введения второй дозы вакцины должно пройти две недели, а справка о прохождении процедуры должна быть переведена на английский язык.

Еще одним документом, с которым можно попасть в Хорватию, стала справка о перенесенной коронавирусной инфекции с указанием, что человек сдал отрицательный тест на ковид. Документ нужен на английском языке. Кроме того, справка должна быть выдана не позднее, чем за 11 дней до приезда в Хорватию.

Кроме справок об отсутствии заболевания у въезжающего в Хорватию должна быть действующая виза. Сейчас консульские центры страны в России не работают. Их открытие запланировано на весну, но точная дата пока неизвестна.

Но даже при наличии визы россиянину необходимо предоставить подтверждение брони отеля, договор аренды или ваучер на проживание. Кроме того, на сайте министерства туризма Хорватии нужно заполнить специальную форму. На электронный адрес заявителя придет письмо с уникальным кодом. Его нужно распечатать и предъявить на границе.