Хорватия открыла границы для всех привитых «Спутником V»

Хорватские власти разрешили въезд в страну всем, кто вакцинировался российским препаратом «Спутник V». Чтобы пересечь границу, нужно будет подтверждение. Об этом заявил глава МВД Хорватии Давор Божинович.

«Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС. <…> Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина — российская или китайская — и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», — приводит РИА «Новости» слова Божиновича.

Хорватский министр добавил, что власти страны этим решением не потакают тем приезжим, кто не соблюдает противоэпидемических мер. По его словам, это «более широкий круг доказательств об отсутствии заражения». С учетом ковидных мер в соседних странах, Хорватия не ждет большого числа гостей.

По данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии в Хорватии выявили более 270 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли почти шесть тысяч человек.