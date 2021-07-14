Названа дата возобновления полетов из России в Чехию и Францию

Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией с 24 июля. Об этом сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Заседание оперативного штаба провела зампред правительства Татьяна Голикова. На нем обсудили возможность возобновления авиасообщения в другие страны с учетом эпидемической обстановки на их территории. В результате приняли решение с 24 июля разрешить полеты еще в две страны.

Авиасообщение на взаимной основе возобновят с Чехией и Францией. В Чехию по маршруту Москва — Прага будут летать четыре рейса в неделю.

Во Францию запустят 12 рейсов в неделю. Восемь будут вылетать из Москвы: четыре — в Париж и четыре — в Ниццу. Еще четыре рейса будут отправляться из Санкт-Петербурга: по два рейса в неделю в Париж и Ниццу.

Ранее стало известно, что российские эксперты в ближайшее время отправятся в Египет, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом на местных курортах. Страны уже договорились об этом после того, как Владимир Путин отменил запрет на чартерные полеты в Египет. Это ограничение действовало с 2015 года — президент снял его 8 июля 2021 года.