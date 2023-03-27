Путешествия 27 марта 2023, 21:09 Нарушивших правила дорожного движения россиян задержали на Бали Полиция Бали задержала 17 россиян за нарушение правил дорожного движения РИА «Новости»

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Россияне стали самыми частыми нарушителями правил дорожного движения на Бали среди других туристов. Об этом со ссылкой на данные полиции города Денпасар сообщил новостной сайт Detik.

По информации правоохранителей, из 365 задержанных за нарушение правил дорожного движения 43 оказались иностранцы, из которых 17 — россияне. Остальные — это граждане других 22 стран.

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Самыми частыми нарушениями стала езда на скутерах и мотоциклах без шлема, отсутствие регистрационного номера или полного паспорта транспортного средства.

«Мы будем принимать решительные меры против нарушителей правил дорожного движения. Это делается для всеобщего блага и безопасности всех водителей, а также для минимизации аварий», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади.

Популярность Бали среди российских релокантов и дауншифтеров уже вызвало сильное недовольство жителей округа Южная Кута, которые заявили о появлении в провинции русской деревни.

При этом приехавшие на отдых туристы задерживаются на достаточно долгий срок, не соблюдают местные обычаи и нормы. Кроме того, в нарушение законодательства некоторые открывают собственные парикмахерские салоны, оказывают услуги тренеров и массажистов.