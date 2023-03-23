Мир 23 марта 2023, 19:08 Жители Бали пожаловались на образование «русской деревни» на острове Detik: жители Бали недовольны «маленькой Москвой», заселенной туристами из России Pxhere

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Жители округа Южная Кута на Бали пожаловались иммиграционной полиции на образование «русской деревни» на острове. По их словам, арендовавшие там апартаменты туристы из России не соблюдают местные нормы и обычаи, сообщил портал Detik.

«Да, признаки существования „маленькой Москвы“ действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе», — сказал руководитель группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.

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Он добавил, что специалисты проверяют законность сложившейся ситуации. В СМИ сообщили, что некоторые российские туристы, находящиеся на Бали, не следуют предписаниям туристических виз и остаются на острове на длительное время. Они занимаются маркетингом в социальных сетях для компаний из России, работают там парикмахерами, персональными тренерами и массажистами.

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Один из россиян проживает на Бали с семьей с 2019 года. По его словам, на острове очень много соотечественников. Поэтому они скооперировались и построили небольшую деревню — ту самую «маленькую Москву».