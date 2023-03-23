23 марта 2023, 19:08
Жители Бали пожаловались на образование «русской деревни» на острове
Detik: жители Бали недовольны «маленькой Москвой», заселенной туристами из России
Жители округа Южная Кута на Бали пожаловались иммиграционной полиции на образование «русской деревни» на острове. По их словам, арендовавшие там апартаменты туристы из России не соблюдают местные нормы и обычаи, сообщил портал Detik.
«Да, признаки существования „маленькой Москвы“ действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе», — сказал руководитель группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.
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Он добавил, что специалисты проверяют законность сложившейся ситуации. В СМИ сообщили, что некоторые российские туристы, находящиеся на Бали, не следуют предписаниям туристических виз и остаются на острове на длительное время. Они занимаются маркетингом в социальных сетях для компаний из России, работают там парикмахерами, персональными тренерами и массажистами.
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Один из россиян проживает на Бали с семьей с 2019 года. По его словам, на острове очень много соотечественников. Поэтому они скооперировались и построили небольшую деревню — ту самую «маленькую Москву».
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