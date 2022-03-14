Продажа путевок в детские лагеря с кэшбеком стартует в ночь на 31 марта

Программа возвращения кэшбека за детский отдых в России возобновит работу с 1 мая, продажи путевок начнутся с 31 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Отправить детей в лагерь можно с 1 мая, период действия этапа продлится до 1 июля.

«По программе уже смогли отдохнуть около 420 тысяч детей. „Это стало хорошей поддержкой для многих семей“», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Впервые программу запустили в 2021 году.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что всего граждане потратили на путевки около 10 миллиардов рублей.

Родители смогут вернуть 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Возврат будет автоматически осуществлен на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Отмечается, что общее количество путевок на одного ребенка не ограничено. Для получения кэшбека для каждой поездки нужно провести отдельный перевод, а для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.