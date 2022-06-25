Греческий туроператор назвал сроки возобновления приема документов на визы у россиян

Визовый центр Греции в России начнет принимать документы через несколько дней. Такие данные озвучил в комментарии РИА «Новости» представитель греческой туркомпании. Точных сроков он не назвал.

Ранее о том, что консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановят свою работу с 27 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Представители одной из туркомпаний сообщили, что, по их данным, в центре происходит обновление системы. Таким образом, проблема технического толка может быть разрешена в скором времени. На сайте визового центра объявление о приостановке приема документов по какой-то причине не опубликовали.

В АТОР предположили, что более точные данные о работе центра могут появиться в начале следующей рабочей недели, 27–28 июня.