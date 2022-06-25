Визовый центр Греции временно перестал принимать документы у россиян

Визовый центр Греции временно перестал принимать документы на визы. Уведомления об этом накануне вечером получили партнеры-туроператоры. Приостановку в центре объяснили техническими проблемами, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 27 июня консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановят свою работу. Когда прием документов возобновиться — пока неизвестно.

Представители одной из туристических компаний заявили, что сейчас проходит процессе обновления системы визового центра. При этом на сайте центра информацию о приостановке приема документов на визу не опубликовали.

В АТОР подчеркнули, что вопрос будет решен в ближайшее время, если причина, действительно, техническая. В консульстве одному из туроператоров заявили, что приема документов на визы будет возобновлен. В ассоциации не исключили, что более точные данные могут появиться 27–28 июня.